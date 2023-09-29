Объявлена дата проведения второго альфа-тестирования новой MMORPG Ashes of Creation

Студия Interpid сообщила, что в 2024 года пройдет второй этап альфа-тестирования новой MMORPG под названием Ashes of Creation. Изначально пользователи предполагали, что Alpha2 пройдет еще до конца 2023 года.

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Разработчики Bright Memory: Infinite показали, как бы выглядела игра на движке Unreal Engine 5

Студия FYQD, разработавшая экшен-шутер Bright Memory: Infinite, выпустила демку, показав, как бы игра могла выглядеть, если бы ее сделали на движке Unreal Engine 5.

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Анонсирована The Elder Scrolls: Castles - духовная наследница Fallout Shelter

Студия Bethesda анонсировала The Elder Scrolls: Castles - новую мобильную игру, ставшую наследницей Fallout Shelter. Как и в прошлый раз, нам предстоит заняться строительством и развитием своей базы, которая на этот раз превратится в полноценное королевство.

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В Warface стартовал новый сезон "Вечная Сага"

В русской версии шутера Warface стартовал новый сезон, получивший название "Вечная Сага". Осенний апдейт внес в игру не только свежий контент, но и изменил атмосферу, сделав ее с уклоном в скандинавский мотив.

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Игровые новости
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5 октября 2023 года

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13 октября 2023 года

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Добро пожаловать игровой портал Gamefans.ru, который предлагает всем пользователям и фанатам компьютерных и консольных игр возможность ознакомиться с самыми актуальными инфоповодами из мира цифровых развлечений. Наш проект посвящен всему, что связано с виртуальными вселенными, при этом, мы не выделяем в «любимчики» только крупные тайтлы. Другими словами, в разделах вы найдете материалы, как о крупнобюджетных сериях от известных студий, так и о небольших инди-играх, сделанных скромной командой или, вообще, одним человеком.

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