Добро пожаловать игровой портал Gamefans.ru, который предлагает всем пользователям и фанатам компьютерных и консольных игр возможность ознакомиться с самыми актуальными инфоповодами из мира цифровых развлечений. Наш проект посвящен всему, что связано с виртуальными вселенными, при этом, мы не выделяем в «любимчики» только крупные тайтлы. Другими словами, в разделах вы найдете материалы, как о крупнобюджетных сериях от известных студий, так и о небольших инди-играх, сделанных скромной командой или, вообще, одним человеком.

В чем же уникальность нашего сайта? Да ни в чем. А вы что ждали, что тут будет очередное банальное «мы первые освещаем все самые свежие новости и делаем обзоры без чемоданов»? Само собой, к этому стремится любой игровой портал, если он хочет занимать хоть какое-то место не только в поисковых системах, но и в сердцах своих преданных читателей (если таковые имеются). Мы просто стараемся быть, во-первых, удобным ресурсом, где весь функционал находится на расстоянии одного клика, а во-вторых – интересным.

Само собой, вы могли заметить рекламу на нашем сайте, но без нее проект будет стагнировать и не сможет развиваться. Если вы цените работу администрации и вам нравится увиденный результат, максимальной наградой для нас станет отключение вашего ADBlock`а в браузере и рекомендация к посещению ресурса своим друзьям.

Со своей стороны мы продолжим создавать прохождения и гайды, постить обзоры ПК-игр с выставлением объективной оценки, а также загружать различные развлекательные статьи с каким-либо интересным подтекстом. Будем ждать вашего повторного визита, так как на сайте каждый день появляется масса интересной информации!